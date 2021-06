Doelman Jasper Cillessen mist EK vanwege corona

De doelman van Valencia testte vorige week positief op corona en zit sindsdien thuis in quarantaine. Bondscoach Frank de Boer vindt het een te groot risico om hem mee te nemen naar de Europese eindronde, zei hij vanmiddag tijdens een persconferentie voorafgaand aan het oefenduel tegen Schotland.

Bizot, geen Bijlow

De Boer moet vandaag zijn definitieve selectie van 26 spelers voor het EK bij de UEFA inleveren. Hij heeft besloten Cillessen te vervangen door Marco Bizot, de doelman van AZ die al mee is gegaan naar een trainingskamp in Portugal. Tim Krul en Maarten Stekelenburg zijn de andere keepers in de EK-selectie van Oranje.

Verslaggever Marcel Maijer was bij de persconferentie van De Boer en vindt de keuze voor Bizot niet verrassend. “Bizot zat weliswaar niet bij de definitieve selectie, maar hij is wel mee op het trainingskamp in Portugal gegaan. De Boer wist immers dat Cillessen corona had en niet meekon. Zo had hij toch drie keepers mee. Nu Cillessen definitief afvalt is het logisch dat je Bizot bij de groep trekt.”

Tijdens de persconferentie werd ook de vraag gesteld waarom De Boer niet heeft gekozen voor Jong Oranje-keeper Justin Bijlow. Volgens Maijer zou die keuze te veel gevolgen hebben. “Dan zou je Bijlow bij Jong Oranje moeten weghalen, terwijl hij het daar juist goed doet. Daarmee ontneem je hem ook meteen de kans om nu met Jong Oranje een prijs te winnen. Bovendien zou je met die keuze het hele elftal treffen.”