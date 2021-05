Grapperhaus wil dat we thuis EK kijken: 'Zo zuur dat grote schermen niet mogen'

Restaurant-café Merz is dé oranjekroeg van Dordrecht en omstreken. Vóór corona konden er met gemak 400 bierdrinkende supporters met klotsende oksels via grote schermen naar de prestaties van Oranje kijken.

Corona maakte veel onmogelijk, maar het personeel werd ook creatief. "We willen, in goed overleg met de gemeente, 1500 sneltesten inkopen zodat we per ruimte 50 geteste supporters kunnen toelaten. Die zijn dan alle groepswedstrijden in een soort bubbels welkom", legt Eva Oesterholt uit.