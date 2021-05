Hamilton wint GP van Portugal, Verstappen tweede (zonder extra WK-punt)

Max Verstappen reed voor wat hij waard was in de Grote Prijs van Portugal en kon zich meten met zijn concurrenten van Mercedes, maar de zege zat er net niet in. De coureur van Red Bull eindigde op het circuit van Portimão als tweede. Hij moest Lewis Hamilton voor zich dulden. De zevenvoudig wereldkampioen boekte al zijn 97e zege in de Formule 1.

Verstappen begon de race vanaf plek 3, maar wist al vroeg in de wedstrijd de tweede plek te bemachtigen: