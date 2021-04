Fotofinish: Belg Wout van Aert wint Amstel Gold Race met een millimeter

De 26-jarige Van Aert was na 218,6 kilometer de snelste in de sprint in Vilt. Het is de eerste zege van Van Aert in de Limburgse klassieker.

Afgesloten parcours

De Amstel Gold Race ging vorig jaar niet door vanwege de coronacrisis, maar werd vandaag weer verreden op een afgesloten parcours rond Valkenburg van bijna 17 kilometer, over de Geulhemmerberg, Bemelerberg en de Cauberg. De organisatie deed er met hekken en toegangscontroles alles aan om toeschouwers te weren.

Eerder vandaag wist Marianne Vos voor de eerste keer de Amstel Gold Race op haar naam geschreven. De 33-jarige wielrenster van Jumbo-Visma was na zeven ronden op een lokaal parcours de snelste in Vilt na 116 kilometer. Ze bleef in de sprint Demi Vollering en Annemiek van Vleuten nipt voor.