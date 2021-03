Wijnaldum boos op journalist: 'Besef je wel wat je doet?'

Die vroeg een stuk eerder in die persconferentie of er een concreet statement te maken is tegen de schending van de mensenrechten in Qatar, zoals Wijnaldum en Frenkie de Jong eerder hadden gedaan in de discussie over racisme. Helemaal aan het eind van de persconferentie kwam Wijnaldum erop terug. "Ik heb erover nagedacht."

'Je haalt het aan, dat is niet goed'

Wijnaldums argumentatie: "Eigenlijk zeg je dat als iemand racistisch bejegend wordt, dat je dan niet voor jezelf mag opkomen, want je gaat wel voetballen in Qatar, dat is heel fout."