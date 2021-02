Eerste sportevenement van dit jaar met publiek: 'Alles is hier normaal, toch is het gek'

Na die vijf dagen was er ruimte om vrij te bewegen door Melbourne. Met dus ál die mogelijkheden, die in niet-coronajaren voor iedereen zo normaal zijn. "We genieten er wel echt even van", zegt ze. Toch is het gek. Ook voor Schuurs, die wel wat gewend is. "Ik ben nu vijf weken weg van huis, en dat worden er nog vijf. Het is wel even pittig."

Familie via Facetime

Haar schoonbroertje is wel mee, want er mocht één persoon mee. Verder ziet ze haar familie alleen via Facetime. Het is even niet anders. "Er is zoveel onzekerheid over wat er nog gaat gebeuren. Straks ben ik weer thuis en ik wil gespeeld hebben wat ik kon spelen."