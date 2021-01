Messi verdiende ruim 500.000.000 in 4 jaar bij Barcelona: 'Club geruïneerd'

Dat schrijft de Spaanse krant EL Mundo. Volgens de krant heeft dat megacontract de Catalaanse club 'geruïneerd'.

164 miljoen salaris staat open

Barcelona zit diep in de schulden. Dat was al bekend via onder ander de Spaanse sportkrant Marca. Die meldde begin deze week dat de club op korte termijn 730 miljoen euro aan openstaande schulden moet betalen. Barcelona, de club waar Ronald Koeman trainer is en Frenkie de Jong een van de sterspelers, zou 266 miljoen euro bij banken hebben openstaan. Voetballers zouden nog 164 miljoen aan salaris tegoed hebben.