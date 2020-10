Wél publiek bij Champions League in Rennes, niet in Parijs, dat zit zo

Frankrijk verdeelt het land in meerdere regio's. Rennes ligt in Bretagne, aan de westkust. Parijs in de regio Ile-de-France, in het centrum. De regio Bretagne wordt, als het gaat om ziekenhuisopnames en aantal besmettingen, nu ingeschaald op kleurcode groen. Parijs op oranje, te zien op het kaartje hieronder. De situatie in Parijs is dus slechter dan die in Bretagne.