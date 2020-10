Nadal evenaart record Federer met twintigste grandslamtitel

Zeer sterke Nadal

Dertienvoudig kampioen Nadal speelde daarentegen zeer sterk en oogde bijzonder gedreven. Hij wisselde winners met zijn forehand af met dropshots en had op alles van Djokovic een antwoord; vooral de dropshots van de Serviër sorteerden weinig effect.

In de derde set leefde Djokovic nog even op. Hij maakte een break achterstand ongedaan en toonde strijdlust. Op 5-5 leverde hij echter zijn servicegame in met een dubbele fout en na 2 uur en 41 minuten maakte Nadal het niet veel later af op zijn eerste wedstrijdpunt. Dat deed de mondiale nummer 2 met een ace, waarna hij op zijn knieën op het gravel ging zitten.