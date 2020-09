Wielrenster Van der Breggen pakt tweede wereldtitel in Imola: 'Ongelofelijk'

De 30-jarige Zwolse voltooide een solo van ruim 40 kilometer en pakte na 2018 haar tweede wereldtitel op de weg. Twee dagen geleden eiste ze ook al de wereldtitel in het tijdrijden op, een 'dubbel' die slechts een keer eerder werd behaald, in 1995 door de Française Jeannie Longo.

"Ongelofelijk", reageerde Van der Breggen op haar tweede wereldtitel in drie dagen tijd. "Dit was een heel zware wedstrijd. In de vierde ronde voelde ik me sterk en dacht ik: ik ga ervoor, maar het was nog heel ver."