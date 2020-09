Renners verbaasd over Tour-fans zonder mondkapje: 'Let op onze gezondheid'

Dumoulin is blij dat Roglic de gele trui heeft en dat ze met het team, ook door drie etappe-overwinningen, goed begonnen zijn. Maar met zijn eigen prestaties is hij minder tevreden. "Het was voor mij balen dat het qua prestaties afgelopen weekeinde in de Pyreneeën tegenviel", zei Dumoulin maandag tijdens de rustdag in La Rochelle.

Dumoulin: "Ik weet dat het niet elke wedstrijd feest is, maar ik had toch gehoopt mee te kunnen doen voor de overwinning."