US Open-directeur na diskwalificatie Djokovic: 'Het kon niet anders'

De nummer 1 van de wereld sloeg tijdens zijn wedstrijd in de vierde ronde van de US Open in New York een bal uit frustratie weg na een verloren servicegame. Daarmee raakte hij een lijnrechter op haar keel. Even later werd hij gediskwalificeerd – de eerste nederlaag van Djokovic in 2020.

Lijnrechter gewond, en dus diskwalificatie

Friemel had zelf niet gezien wat er gebeurde, maar ging af op verklaringen van Djokovic zelf en de scheidsrechter van dienst. Het oordeel: al had Djokovic de bal niet opzettelijk op de lijnrechter geslagen, dan nog was ze gewond en moest Djokovic worden uitgesloten van verdere deelname. Friemel kon niet anders.