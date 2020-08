Vijf redenen waarom Tom Dumoulin de Tour gaat winnen

1. De concurrentie is niet fit

De belangrijkste reden om dit jaar in te zetten op een overwinning voor Tom Dumoulin, is misschien wel dat zijn grootste concurrenten niet helemaal fit, en dus met twijfels, beginnen aan de Tour de France.

Teamgenoot Primoz Roglic wordt gezien als de grootste favoriet voor de eindzege, maar hij viel tijdens de Dauphiné, een voorbereidingswedstrijd. Er waren zelfs even twijfels over zijn deelname. De Tour begint met enkele zware etappes, dus we zullen snel genoeg weten hoe fit Roglic nu écht is.

Ook de winnaar van vorig jaar staat weer aan de start, maar ook hij is niet helemaal fit. Egan Bernal van Team INEOS heeft last van zijn rug, en moest ook afstappen tijdens de Dauphiné, dezelfde koers die Roglic niet kon afmaken. Het is dus maar de vraag of hij in supervorm is.

Zijn Dumoulin, Roglic en Bernal dan de enige kanshebbers voor de eindzege? Nou, daar denken mannen als Thibaut Pinot, Mikel Landa, Nairo Quintana en Tadej Pogacar waarschijnlijk heel anders over. Maar normaal gesproken komen deze mannen net tekort om de gele trui te kunnen dragen in Parijs.