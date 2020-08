Dit is waarom de Tour gewoon van start gaat in 'oranje' Nice

Epidemioloog Patricia Bruijning van het UMC Utrecht maakt zich - net als andere virologen - zorgen om de fans langs de route. "Het is heel lastig te reguleren. Als je dat in deze tijd van corona niet kunt regelen, moet je überhaupt geen publiek toelaten." Je zult begrijpen: op een route die dagelijks anders is en vaak langer dan 200 kilometer, is dat niet te doen.

'Bergen kun je afzetten'

We vragen het ook aan Jan Kluytmans, microbioloog in het UMC Utrecht. Ook hij zegt: "Ik denk dat als ze het goed doen dat ze de renners echt goed gaan afzonderen. Maar publiek is mogelijk een probleem. Bergen kun je afzetten, de finish kun je regelen, maar hoe ze dat met de openbare weg gaan doen weet ik ook niet. Ik denk dat je moet zeggen: we moeten het maar gaan zien."