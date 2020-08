Niet in de zomer zoals we gewend zijn, maar van 29 augustus tot en met 20 september strijden de renners van het peloton om de gele trui. Met mondkapjes, maar misschien ook wel met grote Nederlandse inbreng. De ploeg van Jumbo-Visma is één van de sterkste ploegen dit jaar. Volg hier hoe ze het er vanaf brengen.

