Bayern München wint Champions League door winst op PSG

Het doelpunt van de Fransman zorgde even voor een storm aan kansen voor Bayern, maar onder anderen Robert Lewandowski en opnieuw Coman konden de bal niet binnen tikken. Daarna werd het meer en meer een race tegen de klok voor PSG, dat irritaties begon te uiten. Dat resulteerde onder meer in een gele kaart voor verdediger Thiago Silva. Doelman Neuer was nog erg belangrijk door in de laatste minuten een grote kans van Mbappé te stoppen.