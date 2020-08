Poolse arts: Jakobsen zal weer fietsen, alleen praten lukt nu niet

"Als hij zo'n val overleeft, dan komt hij ook zeker terug in de sport", zei Paweł Gruenpeter tegen Poolse media, nadat Jakobsen uit zijn kunstmatige coma was gehaald. "We zijn heel tevreden hoe het gaat."

'Praten lukt niet'

De 23-jarige sprinter crashte eergisteren bij een snelheid van zo'n 80 kilometer per uur, toen hij vlak voor de finish van de eerste etappe in de Ronde van Polen werd klemgereden door Dylan Groenewegen. Jakobsen werd zwaargewond opgenomen in het St. Barbara-hospitaal van Sosnowiec. "Alleen praten lukt niet", zei Gruenpeter.