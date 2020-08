Wielrenner Jakobsen ontwaakt na zware crash uit kunstmatige coma

Zowel de organisatie van de Ronde van Polen als de internationale wielerunie UCI heeft Groenewegen als schuldige voor de crash aangewezen. Hij werd uit de wedstrijd gezet, de UCI stelt een onderzoek in. Jumbo-Visma, de ploeg van de Nederlander, heeft inmiddels excuses aangeboden.

Dag later uit coma

In eerste instantie zouden de artsen gisteren al gaan proberen Jakobsen uit de coma te halen, maar dat werd een dag later. Onderzoek wees eerder al uit dat Jakobsen geen hersen- of rugletsel heeft en dat ook vitale organen onbeschadigd zijn.