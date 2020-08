Wie mag straks wél het stadion in? Deze vier voetbalclubs doen het zo

"Met deze wiskundige puzzel had zelfs Einstein moeite gehad", zijn de veelzeggende woorden van Wouter Rutgers van Go Ahead Eagles. Go Ahead speelt zondag een oefenwedstrijd tegen Telstar, om dan vanaf maandag een definitief plan te ontwikkelen voor de start van de competitie.

Go Ahead verkocht in totaal 6000 seizoenkaarten, bij de start van het seizoen kunnen er rond de 1500 mensen in het stadion. Het doel: iedereen af en toe een wedstrijd laten bijwonen. "Het zou bijvoorbeeld een optie kunnen zijn om een aantal vakken toe te laten bij een wedstrijd, en de wedstrijd erna weer mensen uit andere vakken."

Daarnaast maken ze bij de club uit Deventer een verdeling met het aantal mensen met wie je naar een wedstrijd komt. Dat varieert van één persoon tot vijf personen, want huishoudens mogen natuurlijk wel bij elkaar in de buurt zitten. "Een mogelijkheid die we ook langs hebben zien komen, is een vak met alleen kinderen. Die hoeven geen anderhalve meter uit elkaar."

