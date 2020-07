Zo bereiden onze sporters zich voor op Tokio 2021 (áls dat doorgaat)

Het zouden de eerste Spelen van Meulendijks moeten worden. Een man met meer ervaring is schermer Bas Verwijlen (36). Ver in de toekomst kijken doet hij niet ("Leeftijd is maar een getal"), maar zich plaatsen voor de Spelen van Parijs in 2024 is geen vanzelfsprekendheid. Voor Tokio stond hij er wel heel goed voor.

Verwijlen: recruiter en schermer tegelijk

Verwijlen brengt deze coronadagen door in Italië. Zijn vrouw is Italiaans, ze zijn bij familie. In tegenstelling tot andere sporters is Verwijlen geen fulltime professional. "Ik ben vanuit hier ook gewoon aan het werk. Verder zijn we hier ook lekker aan het trainen." Het beroep van Verwijlen: recruiter, bij de politie.