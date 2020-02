Shorttrackster Schulting mist finale 1000 meter door val

Shorttrackster Suzanne Schulting heeft bij de wereldbekerfinale in Dordrecht de finale van de 1000 meter gemist. De regerend olympisch-, wereld- en Europees kampioene op deze afstand kwam in de halve finales ten val en was daarmee uitgeschakeld voor de A-finale.

Ze mag nog wel uitkomen in de B-finale. Schulting zat klem tussen de Zuid-Koreaanse schaatssters Noh Ah-rum en Kim Ji-yoo, struikelde en ging onderuit. Ze had zaterdag nog de 1500 meter gewonnen in de uitverkochte Sportboulevard van Dordrecht. Lees ook: Goud shorttrackster Schulting op 1500 meter in Dordrecht Rianne de Vries eindigde in de andere halve finale als vierde en plaatste zich evenmin voor de A-finale. Ze treft Schulting in de B-finale.