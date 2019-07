'Matthijs de Ligt van Ajax naar Juventus'

De Ligt moet bij Juventus een belangrijke speler voor de nieuwe trainer Maurizio Sarri worden. De Italiaan is naar Turijn gehaald om aanvallend voetbal te spelen. Sarri ziet in De Ligt de ideale speler daarvoor. De concurrent van De Ligt bij Juve is Chiellini. Hij wordt in augustus 35.

Golden boy

Afgelopen december won Matthijs de Ligt nog de prestigieuze Golden Boy Award, de internationale prijs voor de meest talentvolle voetballer onder de 21 jaar. De prijs ging daarvoor alleen nog naar aanvallers en middenvelders. De Ligt was de eerste verdediger die de trofee in ontvangst mocht nemen.