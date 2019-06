Nederlandse handballers voor het eerst geplaatst voor het EK

Ondanks dat Letland al veilig was, was de Baltische ploeg niet van plan Nederland de zege cadeau te geven.

Onder aansporing van de makkelijk scorende Luc Steins en Bobby Schagen nam Oranje toch voorsprong, maar echt afstand nemen lukte niet. Bij de rust leidde Nederland bescheiden met 13-11.

Jarenlang op gehoopt

In de tweede helft kwam Letland helemaal terug in de wedstrijd en nam het zelfs even het initiatief over: 17-18. Een time out was nodig om Nederland bij de les te krijgen. Daarna volgde de noodzakelijke demarrage: Jeffrey Boomhouwer, Jorn Smits, Ephrahim Jerry en Iso Sluijters voerden Oranje naar 24-19. Een knullig misverstand in de Nederlandse defensie in de slotfase leverde Letland nog een gratis doelpunt op, maar met de eindstand van 25-21 was het doel waar de handballers jarenlang naar streefden, bereikt.