Bertens verliest finale in Rosmalen na missen van vijf matchpoints

Ze gaf daarmee een voorsprong van 6-0 en 4-1 uit handen en verloor met 0-6 7-6 (3) 7-5. "Ik was er dichtbij", zegt Bertens na de finale. "Helaas had ik geen geluk vandaag. Het is jammer, maar het was fijn om hier te spelen. We blijven hard werken en hopen op meer succes."

Wedstrijd even onderbroken

De partij werd halverwege de derde set, bij een stand van 3-3, even onderbroken vanwege de regen. Na de onderbreking wist Bertens geen antwoord meer te vinden op het agressieve spel van Riske.