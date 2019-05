Bertens heeft haat-liefdeverhouding met Parijs gekregen

Ook bij Sluiter gingen de gedachten terug naar drie jaar geleden. Bertens stond in de halve finales tegenover Serena Williams. Destijds was voorafgaand aan dat duel al duidelijk dat Bertens fysiek niet in orde was. Ze had een kuitblessure opgelopen. Ze liet Nederland destijds lang in onzekerheid of ze de baan zou betreden. Net als dit jaar gaf Sluiter zijn toestemming om het te gaan proberen. Bertens speelde het duel uit, maar verloor met 7-6 (7) 6-4.