Nederlaag voor Kiki Bertens, geen finale in Rome

Aan de opmars op gravel van Kiki Bertens is een einde gekomen. De Nederlandse tennisster verloor in de halve finale van het WTA-toernooi in Rome van de Britse Johanna Konta. De nummer vier van de wereld ging ten onder in drie sets: 7-5 5-7 2-6.

Bertens was bezig aan een sterke reeks. Vorige week won ze het hoog aangeschreven graveltoernooi van Madrid door in de finale de Roemeense topspeelster Simona Halep te verschalken. In Rome ging het ook voortvarend, al kreeg ze wel vrije doorgang naar de halve finales na de opgave van haar tegenstander Naomi Osaka. De Japanse nummer één van de wereld trok zich terug met een handblessure. Konta, afgezakt naar de 42e plaats van de wereldranglijst, verloor de eerste set, maar kwam knap terug in de wedstrijd. Bertens boog na een zware partij, die bijna drie uur duurde.