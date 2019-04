Derde Europese titel Zonderland aan rekstok

De Fries kwam in de finale tot een zeldzaam hoge score van 15,266. Hij zette de prestatie neer twee dagen dagen voor zijn 33e verjaardag.

Hij werd in de Netto Arena in het Poolse Szczecin getrakteerd op een staande ovatie.

Al eerder de beste

Zonderland was in 2011 (Berlijn) en 2014 (Sofia) ook de beste van Europa aan de rekstok, het onderdeel waarop hij in 2012 olympisch kampioen werd en vorig jaar ook zijn derde wereldtitel greep.

Bij de EK van 2018 in Glasgow moest hij genoegen nemen met zilver achter de Zwitser Oliver Hegi.