Ajax biedt hulp aan na vondst granaat ADO Den Haag

Bij het supportershome van ADO Den Haag werd vanochtend een granaat gevonden. Het was met duct tape aan een deur bevestigd. Op foto's is te zien dat er ook drie kruizen op het gebouw waren gespoten. Dat is mogelijk een verwijzing naar het stadswapen van Amsterdam.

Eerdere bekladdingen door fans ADO

In februari werden in Amsterdam enkele plekken, waaronder het standbeeld van de Dokwerker, met groene en gele verf beklad. Fans van ADO plaatsten foto's van die bekladdingen zelf online. De Haagse club sprak toen zijn afschuw uit over de bekladdingen.