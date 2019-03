Verstappen blij met podium én motor: 'Moet Honda compliment geven'

Max Verstappen was zeer tevreden over zijn derde plaats in de Grote Prijs van Australië. Het was zijn beste resultaat ooit in Melbourne, waar traditioneel het seizoen in de Formule 1 begint.

"Het seizoen beginnen op het podium is natuurlijk heel goed. Ik kon in de race Sebastian Vettel (Ferrari) passeren en inhalen op dit circuit is niet makkelijk", zei de 21-jarige coureur direct na de race. Compliment Hij was nog blijer dat zijn Red Bull mee kon in het tempo van de Mercedes van wereldkampioen Lewis Hamilton. "Ik kon met hem de strijd aan. Jammer dat ik hem niet meer echt kon bedreigen in de slotfase, maar dit resultaat is zeer positief. Ik moet Honda een compliment geven. Het is ook de eerste podiumplek voor onze nieuwe motorleverancier."