Feyenoord wint dankzij primeur Van Persie

Van Bronckhorst en Van Persie wilden dolgraag afzwaaien met winst van de KNVB-beker. Feyenoord moest in de halve finale echter buigen voor Ajax. De Rotterdammers hebben daardoor alleen de competitie nog over om zich te verzekeren van Europees voetbal. Vier dagen na de verloren Klassieker geloofden heel wat fans van Feyenoord het wel, getuige de vele lege plekken in het stadion. Met linksback Ridgeciano Haps voor het eerst dit seizoen in de basis en Van Persie én Nicolai Jørgensen samen in de ploeg, begon de thuisclub stroef aan het duel.