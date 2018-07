Dallas Cowboys meer waard dan ManUnited

Ook in 2018 is Dallas Cowboys de duurste sportclub ter wereld. Het team uit de American footballcompetitie NFL voert de lijst aan die jaarlijks door het Amerikaanse zakenblad Forbes wordt samengesteld.

De Cowboys vertegenwoordigen een waarde van 4,8 miljard dollar, ruim 4,1 miljard euro. Daarmee troeven ze net als vorig jaar Manchester United af. De waarde van de Engelse voetbalclub wordt geschat op 3,54 miljard euro.

Real Madrid (3,51) en FC Barcelona (3,48) volgen. De honkballers van New York Yankees completeren de top vijf. In de top 50 staan 29 teams uit de NFL. De Amerikaanse profbasketbalcompetitie NBA levert acht clubs, terwijl er zeven voetbalclubs in de lijst staan. Naast het drietal genoemde clubs zijn dat Bayern München, Manchester City, Arsenal en Chelsea.

