Oud-bokser Rudi Lubbers terug in Nederland: 'Kan wel drie rondjes boksen'

Niet naar Nederland

De oud-bokser was in geen jaren in Nederland geweest. Hij zei altijd dat hij niet terug wilde komen naar Nederland, omdat hij hier werd gezien als drugshandelaar. Hij was in 1986 in Portugal veroordeeld voor drugssmokkel en zat jaren in de gevangenis, maar heeft zelf altijd ontkend dat hij schuldig was.

Lubbers kwam onlangs weer in de belangstelling door een documentaire van Andere Tijden Sport. Daaruit bleek dat hij met zijn vrouw en honden onder erbarmelijke omstandigheden leefde in een slecht onderhouden camper in Bulgarije. Daardoor kwam een golf van medeleven op gang die ook zijn beeld van Nederland bijstelde. Zo wordt onder aanvoering van oud-wielrenner Rini Wagtmans geld ingezameld voor Lubbers. Intussen is driekwart van het streefbedrag van 30.000 euro binnengekomen.