Wereldster Rihanna twittert premier Rutte: 'Doneer 100 miljoen voor onderwijs'

Zangeres Rihanna vraagt in een tweet aan minister-president Mark Rutte en minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om geld voor onderwijs voor kinderen in arme landen.

"Hi Sigrid Kaag en Mark Rutte. Ik weet dat Nederland in februari pleitte voor wereldwijd onderwijs, dus ik zou het geweldig vinden als jullie me steunen! Gaan jullie 100 miljoen dollar geven voor GPforEducation op het Global Citizen Festival op 29 september?", twittert Rihanna.

Hi @SigridKaag @markrutte @MinPres! I know that the Netherlands wanted to pledge to support global education back in February, so I'd love if you joined me now! Will you provide $100M to @GPforEducation on Sept 29 at the @GlblCtzn Fest? Dank je! @claralionelfdn ------ — Rihanna (@rihanna) 20 augustus 2018

De zangeres is ambassadeur van de organisatie Global Partnership for Education. Het Global Citizen Festival in New York wordt georganiseerd voor mensen die zich inzetten voor de acties van Global Citizen. Deze organisatie zet zich in om extreme armoede in de wereld aan te pakken.

'Dank je!'

Rihanna sluit haar tweet in het Nederlands af: "Dank je!" Daarna verwijst ze naar de Clara Lionel Foundation, haar stichting voor hulp aan kinderen in arme landen.

Inmiddels heeft minister Kaag gereageerd, ook via Twitter: