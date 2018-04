Trump-viral van Arjen Lubach maakt kans op internet-Oscar

Het filmpje ‘Netherlands Second’ uit het programma Zondag met Lubach is genomineerd voor een Webby Award. De satirische introductie van Nederland voor president Donald Trump maakt kans op een prijs in de categorie Film & Video viral. Het filmpje neemt het onder meer op tegen de reeks Mean Tweets van presentator Jimmy Kimmel.

De uitreiking van de prijzen, die sinds 1996 worden toegekend, is op 14 mei in New York. De jury kiest in elke categorie een winnaar, maar ook het publiek kan stemmen. Dit is mogelijk tot en met 28 april. Het is de eerste maal dat het VPRO-programma in de race is voor de prestigieuze prijs, maakte producent Human Factor vrijdag bekend.

Tientallen miljoenen views

De Webby Awards zijn een initiatief van de International Academy of Digital Arts and Sciences. Bekende leden van de Academy zijn onder meer Richard Branson, Francis Ford Coppola en Matt Groening, de geestelijk vader van The Simpsons.

Het satirische filmpje van Lubach werd al vele tientallen miljoenen keren bekeken en trok ook in de Amerikaanse media veel aandacht. Het initiatief kreeg ook navolging: de Duitse komiek Jan Böhmermann lanceerde in samenspraak met Lubach een platform waar komieken uit een groot aantal landen een soortgelijk filmpje voor Trump presenteerden.

Het filmpje waar het om gaat: