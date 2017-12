LINDA. eist dat rijschool Linda logo verandert

LINDA., het tijdschrift van Linda de Mol, wil dat Linda Wilting het logo van haar rijschool in Nijmegen verandert. De 32-jarige heeft de naam LINDA op haar lesauto staan en volgens uitgever Mood for Magazines lijkt het logo erg op het dat van het tijdschrift.

Daarom heeft de zakelijk directeur van Mood for Magazines de Nijmeegse Linda in een mail laten weten dat ze het logo van haar auto en website moet verwijderen. "LINDA. is onder een groot deel van de Nederlandse bevolking een zeer bekend merk. Bij het zien van uw logo zal de gemiddelde consument direct de link met het merk LINDA leggen", schrijft de directeur.

Beeldmerk beschermd

Linda Wilting schreef terug dat het haar eigen naam is, dat het lettertype een standaardlettertype van Word is en dat de ogen achter het logo haar eigen ogen zijn. "Ik hoop dat we er uit kunnen komen, want nogmaals: ik ben een eenmansrijschool en wil totaal geen schade aanrichten aan het LINDA.-magazine", zegt Linda Wilting in het AD.

LINDA.-hoofdredacteur Jildou van der Bijl vindt het heel vervelend voor de rijschoolhoudster, maar benadrukt dat het beeldmerk van het tijdschrift is beschermd. "Als het om een standaard lettertype gaat, neem dan een ander standaard lettertype", zegt ze in een reactie.

Eerder voorgekomen

"We willen haar niet onder druk zetten en haar de tijd gunnen om de letters van haar auto te halen, maar als we dit toestaan kan iedereen dit doen", aldus de hoofdredacteur. Het is al eens eerder voorgekomen dat een bedrijf een logo had dat leek op het logo van het tijdschrift. "Dat was een beautysalon, maar die hebben het meteen veranderd na een brief.''