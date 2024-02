RTL Nieuwspanel: frustratie over formatie, vooral Omtzigt krijgt de schuld

Hoe zit het met kiezers in Omtzigts ‘eigen’ provincie Overijssel? "In de oostelijke provincies zien we dat het vertrouwen in hem iets hoger ligt", legt Rademaker uit. "Daar hebben zo’n zes op de tien NSC-kiezers nog vertrouwen – ook in Overijssel. Maar zulke percentages, onder de eigen kiezers, zijn voor politici een absolute onvoldoende. Dit is de eerste keer dat Omtzigt zulke lage cijfers haalt."