Benzine en diesel niet nóg duurder: meerderheid Tweede Kamer wil accijnsverhoging schrappen

Het zijn dure tijden aan de pomp. Afgelopen juli werd een deel van de accijnskorting die het kabinet had ingesteld na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, al geschrapt. Daardoor ging de prijzen aan de pomp al flink omhoog. Vanaf januari 2024 zou de rest van de korting op de accijns komen te vervallen. Daar zou nog een inflatiecorrectie bovenop komen waardoor een liter benzine in totaal 21 cent duurder wordt.

'Totaal onacceptabel'

Een Kamermeerderheid van VVD, PVV, SP, BBB, FvD, DENK, Fractie Den Haan, BVNL en JA21 wil de accijnsverhoging nu van tafel. Zij zullen daar tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen- aankomende woensdag en donderdag- voor pleiten, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws.

"Deze prijzen zijn totaal onacceptabel", zegt PVV-leider Geert Wilders. "Mensen gebruiken de auto niet alleen voor het plezier, maar zijn er ook van afhankelijk". VVD'er Sophie Hermans: "De vaste lasten lopen enorm op voor al die gezinnen met een normaal inkomen. Gezinnen die hard werken, of dat altijd gedaan hebben. Dus onze inzet zal zijn deze stijging tegen te gaan." Hermans over het financieren; "We moeten kijken waar geld is, dat niet tot besteding is gekomen. Waar ligt nog geld, waarmee we dit kunnen betalen."

Het kabinet zei vorige maand nog geen geld te hebben om de verhoging ongedaan te maken. Alleen voor armoedebestrijding is ruim twee miljard euro uitgetrokken.