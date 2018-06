Willem-Alexander mag met drone niet in eigen tuin vliegen

Dat koning Willem-Alexander van vliegen houdt, dat wisten we al: hij mag zelfs vliegen met Boeings 737. Maar de koning schuwt ook het kleinere vliegspul niet. Tijdens zijn staatsbezoek in Letland gaf hij toe een kleine drone te hebben en dat kan weleens een probleem opleveren.

De koning zei het terloops, hoorde De Telegraaf bij de presentatie van een heel grote drone. Maar het lijkt erop dat de koning zijn eigen drone niet vaak voor de lol kan gebruiken. In zijn eigen achtertuin mag er namelijk helemaal niet met drones worden gevlogen.

No-fly zone boven de Eikenhorst

Willem-Alexander woont samen met zijn gezin in Villa Eikenhorst in Wassenaar. Op de dronekaart van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is duidelijk te zien dat die villa in een zogeheten no-fly zone ligt. Wat er voor zorgt dat geen enkele dronepiloot – dus eigenlijk ook de koning zelf niet - er met zijn drone mag vliegen.



De koning kijkt aandachtig naar een drone. (beeld: ANP)

Voor drones gelden in Nederland namelijk strenge regels. Je moet je als recreatieve dronepiloot houden aan de regeling modelvliegen. Hier staat bijvoorbeeld in dat je niet boven mensenmenigten mag vliegen, dat je de drone altijd goed in zicht moet houden en op afstand van alle andere luchtvaartuigen. Bij vliegvelden en ziekenhuizen waar een traumahelikopter moet kunnen landen gelden daarom ook no-fly zones.

Weg drone, hallo boete

Vanwege de veiligheid en privacy van het Koninklijk Huis mag er ook niet gevlogen worden boven de paleizen en huizen van de leden. Nu kun je stellen dat de privacy of veiligheid van vliegbrevet-bezittende Willem-Alexander niet echt in het geding is als hij zelf met de drone vliegt, maar Villa Eikenhorst is ook een rijksmonument en in de buurt van een rijksmonument vliegen is ook niet zomaar toegestaan.

Op het overtreden van deze regels staat een boete en de drone kan in beslag worden genomen. Zo kreeg een Hagenaar in 2015 nog een boete voor het vliegen bij Paleis Huis ten Bosch en werd zijn drone ingenomen. Er woonde daar op dat moment geen lid van het Koninklijk Huis.

Hoe zit het met de koning?

Maar kan de koning zelf zo’n boete ook krijgen? De Rijksvoorlichtingsdienst wilde niet zeggen of de koning een boete kan krijgen, maar een juristenbureau gespecialiseerd in boetes vertelt aan RTL Z dat de koning volgens de wet wel degelijk boetes kan krijgen.

Zouden de regels dus streng worden nageleefd, dan moet Willem-Alexander vrezen voor een boete en het inleveren van zijn drone als hij op de vrije zondagmiddag met zijn gadget een rondje door de tuin vliegt. Of de koning daadwerkelijk zijn drone laat vliegen op rustige zondagmiddagen is helaas niet bekend. De Rijksvoorlichtingsdienst wilde namelijk ook niet ingaan op de mogelijke hobby van Willem-Alexander.