'Romantische' voorgevel Sexmuseum kan niet door de beugel

Het Sexmuseum in Amsterdam moet een beetje minder sexy worden. Achter de ramen op de eerste en tweede verdieping moet een afbeelding van een schilderij van 'een romantische vrouw' weggehaald worden.

De gemeente had dat eerder al geëist, onder last van een dwangsom, maar het Sexmuseum vocht dat aan. De Raad van State oordeelde vandaag dat de dwangsom terecht is opgelegd.

Volgens de gemeente is het levensgrote kunstwerk achter de ramen, in combinatie met kleine bordjes met de tekst 'museum', ongeoorloofde reclame.

'Een romantische vrouw'

Onzin, vond het Sexmuseum. Volgens de erotische instelling is de afbeelding nauwelijks zichtbaar en alleen maar bedoeld 'ter verfraaiing' van het pand, niet als reclame. Bovendien zou de afbeelding niets te maken hebben met wat er in het museum wordt tentoongesteld.

Maar de Raad van State is het met een lagere rechter eens dat de afbeelding de aandacht trekt van het publiek en in combinatie met de bordjes en de tekst 'Venustempel' op de gevel de aandacht vestigt op het museum.

En de bestuursrechter vindt het ook logisch dat de commissie van het stadsdeel Centrum een verband veronderstelde tussen de afbeelding en de teksten op de gevel, omdat het 'een romantische vrouw' betreft.

Drie keer ongelijk

Of en wanneer het sexmuseum de doeken achter de ramen ook daadwerkelijk weg gaat halen, is nog niet duidelijk. Het bedrijf was niet direct bereikbaar voor commentaar.

De Raad oordeelde dat naast de dwangsommen voor de schilderijdoeken achter de ramen, ook de bordjes met de tekst 'museum' erop en de op de gevel aangebrachte lichtlijnen terecht zijn opgelegd. Die moeten dus allemaal weg.

Klein succesje

Er was nog wel een klein succesje voor het museum te bespeuren. Het stadsdeel wilde ook dat de banieren van de gevel werden verwijderd, maar dat heeft de gemeente niet goed onderbouwd.

In het besluit van de gemeente om een dwangsom op te leggen staat dat er een wet is overtreden, omdat het zou gaan om bouwwerken waar geen vergunning voor is aangevraagd. Maar in bijlage bij dat besluit staat dat niet de wet maar de Algemene Plaatselijke Verordening is overtreden.

Die motivering deugt dus niet, en daarom kan die dwangsom niet opgelegd worden. Voor het Sexmuseum is dat ook financieel goed nieuws. Daarmee is namelijk het hoger beroep gegrond verklaard en dus moet de gemeente 2554,50 euro aan proceskosten en nog eens 1004 euro griffierechten vergoeden aan het museum.