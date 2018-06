Politiehond vindt 8,5 miljoen euro aan wiet

Een Amerikaanse politiehond zit trots tussen zijn buit. Het beestje deed een megavondst tijdens een verkeerscontrole in Chicago.

De narcotica-eenheid van de politie deed onderzoek naar drugshandel in de buurt. Een auto werd staande gehouden en de hond begon aan het voertuig te snuffelen. Uiteindelijk bleek er ruim 680 kilo wiet in de auto te zitten, met een straatwaarde van zo'n 10 miljoen dollar, omgerekend ruim 8,5 miljoen euro.

Tip

Agenten waren getipt dat een grote hoeveelheid drugs van Chicago naar Californië zou worden getransporteerd. De bestuurder van de auto, een 42-jarige man, is gearresteerd.

Op de foto's is te zien dat de wiet in honderden zakjes werd vervoerd. Ze liggen nu op grote stapels in het politiebureau.

Honderden zakken met wiet liggen opgestapeld in het politiebureau.