Politie valt binnen bij 'bitcoinfabriek' in Rijen

In het Brabantse Rijen is een man opgepakt op verdenking van het illegaal aftappen van stroom voor het minen van cryptovaluta.

De politie hield hem aan tijdens een inval in een bedrijfspand in Rijen, vertelt woordvoerder Willem-Jan Uijtdehage. Die inval werd gedaan op verzoek van de gemeente, die vermoedde dat er illegaal stroom werd afgetapt, omdat het verbruik heel hoog was.

Dat bleek inderdaad zo te zijn en niet voor de teelt van hennep, waar de politie eerst aan dacht. "Dit vinden we niet iedere dag", aldus Uijtdehage.

Tienduizenden euro's

In eerste instantie noemde de politie het een 'bitcoinfabriek' op P2000, het communicatiesysteem van Nederlandse hulpdienst. Dat wordt gecorrigeerd door Uijtdehage omdat niet duidelijk is wat voor cryptovaluta er werden gemined. "Dat is onderwerp van onderzoek."

In het pand was voor enkele tienduizenden euro's aan apparatuur geïnstalleerd verspreid over twee verdiepingen met een oppervlakte ter grootte van een rijtjeshuis. De apparaten stonden in rekken, met ventilatoren om ze koel te houden.

Diefstal en witwassen

Voor het winnen van cryptovaluta zoals bitcoin of ethereum ook wel minen genoemd, is veel rekenkracht van computers nodig en dus ook veel stroom.

De verdachte is de huurder van het pand, hij is aangehouden en zit voorlopig vast op het politiebureau van Tilburg. Hij wordt in ieder geval verdacht van diefstal van stroom. Ook wordt hij verdacht van witwassen, reden om zijn auto in beslag te nemen.

Tip: kijk onze recente reportage over cryptofarms terug om een idee te krijgen hoe dat eruit ziet: