Ontslagen ober: 'Ik ben niet onbeschoft, ik ben Frans'

Een ober in Canada die werd ontslagen omdat hij zich volgens zijn werkgever 'agressief, onbeschoft en respectloos' gedroeg, zegt dat hij helemaal niet brutaal was jegens de restaurantgasten. Hij wordt gediscrimineerd vanwege zijn Franse afkomst, stelt hij in een klacht.

Die heeft hij ingediend bij het mensenrechtentribunaal in de Canadese provincie British Columbia. Hij wil dat het restaurant in Vancouver dat hem de laan uitstuurde, wordt gestraft vanwege 'discriminatie tegen mijn cultuur'.

Directer en expressiever

De restauranteigenaar zegt dat de werknemer herhaaldelijk is berispt vanwege zijn gedrag. Daarvoor kreeg hij zowel mondelinge als schriftelijke waarschuwingen. Maar de ober, Guillaume Rey, zegt dat de Franse cultuur nu eenmaal 'directer en expressiever is' dan de Canadese.

Hij zegt dat hij zijn benadering van de gasten heeft overgehouden aan zijn opleiding in de Franse horeca. Zijn werkgever erkent wel dat hij zijn werk naar behoren deed, ondanks het meningsverschil over de manier waarop hij de gasten benaderde.

Aanklacht niet van tafel

Het restaurant heeft nog geprobeerd de aanklacht bij het mensenrechtentribunaal van tafel te krijgen, maar één lid van het tribunaal wil per se dat de ober zijn verhaal komt doen. "Hij moet maar eens uitleggen wat het precies is aan zijn Franse afkomst waardoor mensen kennelijk steeds geneigd zijn te denken dat zijn gedrag op de werkvloer niet acceptabel is."

