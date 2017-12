Oeps: splinternieuw vlaggenschip Britse marine heeft last van lekkage

Met zijn 280 meter lengte, zijn gewicht van 65.000 ton en zijn 3,5 miljard euro bouwkosten zou de HMS Queen Elizabeth het nieuwe paradepaardje van de Britse marine moeten zijn. Maar een paar weken nadat het vliegdekschip ten doop is gehouden, dient zich een probleem aan: het is lek, en niet zo'n beetje ook.

Elk uur gutst via een niet-werkende afsluiting bij een aandrijfschroef 200 liter water naar binnen. Een woordvoerder van de marine zegt dat het lek te verhelpen is en dat de proefvaarten die voor de komende tijd zijn uitgezet, er niet onder zullen lijden.

Gezichtsverlies

Intussen is het gezichtsverlies er natuurlijk niet minder om: het puikje van de Britse scheepsbouwers werkte eraan mee. Al in de ontwerpfase stond vast dat dit het grootste en krachtigste schip zou worden dat ooit in Groot-Brittannië was gebouwd. Het totale vermogen is in theorie goed voor een topsnelheid van ruim 25 knopen (46 km/u). Dat wil zeggen: in ideale omstandigheden – dus als de boel niet lekt.

Eerder dit jaar lag het ontwerp al onder vuur nadat aan het licht was gekomen dat veel systemen aan boord draaien op Windows XP. Dat is een kwetsbaar besturingssysteem dat vatbaar is voor aanvallen van buitenaf. De vrees was dat hackers zich vrij eenvoudig toegang tot de boordcomputers zouden kunnen verschaffen.



​De HMS Queen Elizabeth aan de kade in Portsmouth. (Foto EPA)