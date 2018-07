Nog twee Belgische goals en dan zijn duizenden tv's plotseling gratis

"Scoren de Belgen meer dan vijftien goals in Rusland? Dan wordt jouw tv terugbetaald." Met die actie startte de Belgische keten Krëfel eind april. De teller staat na de kwartfinale tegen Brazilië op 14 doelpunten.

De actie geldt voor mensen die hun tv tussen 26 april en 17 juni kochten. Volgens het bedrijf gingen er enkele duizenden over de toonbank. Worden ze nu zenuwachtig? "Nee, we zijn ervoor verzekerd", laat Krëfel weten aan het Belgische HLN.

Duitsland en Brazilië deden het ook

"Eigenlijk waren we er vanaf het begin van de actie al vanuit gegaan dat ze die zestien doelpunten wél zouden halen. We wilden iets unieks doen, en dat is gelukt."

Vooraf leek de kans niet zo groot dat België vijftien goals zou maken. In de historie van het WK waren er namelijk maar twee landen die dat presteerden. Duitsland in 2014 (17 goals) en 2010 (16), en Brazilië in 2002 (18).

België scoort altijd vaak

Maar toch is het niet helemaal verwonderlijk dat het toch lijkt te lukken. Gemiddeld gezien scoort de ploeg namelijk ruim drie goals per wedstrijd. Al zitten daar wel de kwalificatiewedstrijden tegen Gibraltar (9-0) en Estland (8-1) bij.

België speelt nog twee wedstrijden dit toernooi. Eerst dinsdag de halve finale tegen Frankrijk, daarna of de finale, of de troostfinale om de derde en vierde plek.

