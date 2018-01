Megadiamant gevonden in Lesotho

In een mijn in Lesotho is een van de grootste diamanten ooit gevonden. Het is een diamant van 910 karaat, ongeveer zo groot als twee golfballen. In dezelfde Letseng diamantmijn werden meerdere bijzondere diamanten gevonden de laatste tijd.

Deze diamant is de op vier na grootste ooit gevonden ter wereld. De grootste is de 3106 karaat diamant die in 1905 werd gevonden nabij Pretoria in Zuid Afrika.

Die werd volgens het diamantenmuseum van Kaapstad uiteindelijk in Amsterdam opgedeeld in negen grote en negentig kleinere diamanten. Gem Diamonds maakte niet bekend voor hoeveel de diamant verkocht zal gaan worden. De waarde hangt af van de grootte en de kwaliteit van de geslepen stenen.

Een ander diamantbedrijf, Lucara Diamond Corp verkocht vorig jaar een 1109 karaat diamant voor 53 miljoen dollar en een kleinere (813 karaat) voor 63 miljoen in 2015.

Crisis

Vorige week werden in dezelfde mijn van Gem Diamonds nog een diamant van 117 karaat en een van 110 gevonden. De vondsten komen na een moeilijke periode voor het bedrijf dat gedurende de financiële crisis te lijden had onder lagere diamantenprijzen en een mijn in Botswana moest sluiten.

De Letsengmijn in Lesotho is voor 70 procent eigendom van het mijnbedrijf en voor 30 procent van de overheid van Lesotho.

Omdat de opbrengsten van diamanten nog weleens verdwijnen in de zakken van krijgsheren, de beruchte bloeddiamanten, is een Londens bedrijf onlangs begonnen met registratie van diamanten in een blockchain.