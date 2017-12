Kerstwens Obama populairder dan die van Trump, maar Kardashians winnen

Donald Trump is al bijna een jaar president, maar toch is de kerstwens van zijn voorganger Barack Obama nog populairder op social media.

President Trump deelde zijn kerstwens onder meer met een filmpje via Twitter en een foto via Instagram. Het filmpje op Twitter werd tot nu toe zo'n 170.000 keer geliket, de foto op Instagram kreeg ruim 220.000 likes. In de videoboodschap zijn ook beelden te zien van de uitbundige kerstversieringen in het Witte Huis.

Obama populairder

Het aantal likes voor Trump is lang niet slecht, maar de foto die oud-president Barack Obama een paar uur later via Twitter verstuurde, krijgt toch veel meer likes. Het zijn er meer dan 1,1 miljoen inmiddels.

On behalf of the Obama family, Merry Christmas! We wish you joy and peace this holiday season. pic.twitter.com/CNFUZrhrBj — Barack Obama (@BarackObama) 25 december 2017

Kardashians winnen

Maar hoe goed de foto van de familie Obama het ook deed, ook zij kunnen niet op tegen de populariteit van de familie Kardashian. De kerstwens die Kim Kardashian deelde via Instagram kreeg binnen 12 uur meer dan 1,4 miljoen likes.

DAY 25 MERRY CHRISTMAS Een bericht gedeeld door Kim Kardashian West (@kimkardashian) op 25 Dec 2017 om 4:47 (PST)

