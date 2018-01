Gratis verrassing voor heel Sprang-Capelle: 5700 ontbijtjes bezorgd

Dat is nog eens lekker wakker worden! Alle 5700 huishoudens in Sprang-Capelle kregen vanochtend een gratis ontbijt bezorgd.

Het blijkt te gaan om een geheime actie van de lokale Plus-supermarkt. De inwoners werden totaal verrast, zo blijkt uit de vele reacties op social media.

Frans Andriessen, de eigenaar van de supermarkt, zegt tegen het Brabants Dagblad dat het gaat om een ludieke actie. "Het was ook een bedankje voor onze klanten", zegt hij.

Geheim

Maar 5700 ontbijtjes in één klap bezorgen, gaat niet zomaar. De supermarkt heeft anderhalve week lang voorbereidingen getroffen in het geheim. "We hebben maandag pas ons personeel ingelicht omdat we het verrassingseffect wilden bewaren. Dat is gelukt. Het personeel was verrast maar vond het een leuke actie. Ze hebben zelfs vrienden en familie geregeld om te helpen."

In totaal zijn 100 mensen betrokken geweest bij de actie, die om 5.00 uur begon. Om 8.30 uur waren alle ontbijtjes bezorgd.