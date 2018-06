Economen voorspellen: Brazilië wint WK, Duitsland of Spanje tweede

Met nog één dag tot het WK worden in allerijl de laatste WK-poules ingevuld. Maar wie zet je in hemelsnaam op nummer één? Twee economen van de Tilburg University en de Erasmus Universiteit weten het zeker.

Goldman Sachs had er minstens een paar weken voor nodig, Martin van Tuijl (Tilburg University) en Jan van Ours (Erasmus Universiteit) minder dan twee dagen. "Wij zijn het nu volstrekt eens met de drie heren van Voetbal Inside", zegt Van Tuijl. "Volgens ons wordt het Brazilië."

Drie factoren

​Hoe zij tot die conclusie komen? "We keken naar noteringen bij de bookmakers, het thuisvoordeel en de vloek van de titelverdediger."

​"Bookmakers willen zoveel mogelijk winst maken en mensen die bij hen inleggen willen dat ook. Bookmakers hebben er daarom geen belang bij de winnaar verkeerd in te schatten. Brazilië staat tussen 4 en 4,5 tegen 1. Duitsland, dat vaak als tweede wordt ingeschat, tussen 4,5 en 5 tegen 1. Wij denken dat in deze noteringen nagenoeg alle beschikbare informatie wordt meegenomen, dus dat er een reden is voor deze verschillen."

Winst maken

"Bookmakers willen zoveel mogelijk winst maken en mensen die bij hen inleggen willen dat ook. Bookmakers hebben er daarom geen belang bij de winnaar hoog in te schatten. Brazilië staat tussen 4,5 en 4 op 1. Duitsland, dat vaak tweede wordt, tussen 4,5 en 5 op 1. Wij denken dat zij over alle mogelijke informatie beschikken, dus dat er een reden is voor deze verschillen."

Dan speelt ook het thuisvoordeel nog mee, denken zij. "Dat zijn de omstandigheden, de aanmoediging door eigen supporters, intimidatie van tegenstanders en misschien wel het belangrijkste: de invloed van de scheidsrechter. Al hoopt de hele wereld dat die dankzij de videoscheidsrechter dit jaar minder zal zijn. Geen Zuid-Koreaanse toestanden dus, want - met alle respect voor Guus Hiddink - dat speelde in 2002 wel mee. Maar Rusland heeft een zwak team, dat zal het niet ver schoppen."

Vloek van de titelverdediger

En dan is er nog de vloek van de titelverdediger: deze keer Duitsland. "De regerend wereldkampioen heeft het altijd moeilijk: in 2002 ging Frankrijk er in de groepsfase uit, in 2010 gebeurde dat met Italië en in 2014 met Spanje. Een kleine kink in de kabel is dat Duitsland sinds de Tweede Wereldoorlog altijd bij de laatste acht is gekomen. Maar winnen zullen ze dit jaar waarschijnlijk niet."

​Wel denken Van Tuijl en Van Ours dat Duitsland tweede wordt. "Als de vloek van de titelverdediger uitblijft. Anders wordt het Spanje. Frankrijk wordt wat sterker ingeschat, maar dat kan niet tegenover Brazilië in de finale komen: die zouden elkaar in de halve finale treffen."

Het tegenovergestelde

Maar waarom wint Brazilië? Er zijn veel landen die geen thuisvoordeel hebben en net zo veel landen die geen last hebben van de vloek van de titelverdediger. "Brazilië heeft een paar factoren voor zich werken: het land heeft een hele sterke selectie en misschien wel het tegenovergestelde van de vloek van de titelverdediger: de vorige keer gingen ze af."

Waarom hebben twee economen zich hiermee beziggehouden? "Het is vooral een grapje om Goldman Sachs af te troeven. Dat kwam in 2014 met een heel dik rapport, dat vast werd geschreven door hele dure mensen die daar veel geld voor kregen. Wij willen laten zien dat je niet voetbaluitslagen van veel eerdere WK's hoeft te analyseren zoals zij doen. Ze keken zelfs naar de uitslagen van 1962, maar dat vinden wij best wel flauwekul! Toen was het voetbal totaal anders dan nu."

Kan beter

"Dat prikkelde ons, we dachten dat wij dat beter konden. En daar werden we een tijdje geleden door mensen aan herinnerd. Daarom hebben we dit gedaan. De vorige keer hebben we ook voorspeld wie er steeds doorgingen naar de volgende ronde. Bij de achtste finale en de kwartfinale hadden wij er meer goed dan Goldman Sachs, in de halve finale hadden we er evenveel goed en de winnaar hadden we allebei fout. Dat geeft toch wel aan dat je daar niet zo veel geld aan hoeft te besteden."

Hoe serieus moeten we dit onderzoek nemen? Daarover maakt Van Tuijl zich weinig illusies. "Het is meer Spielerei dan echte wetenschap. Ik zeg vaak: je moet het serieuzer nemen dan dat gedoe met die octopus, maar veel minder serieus dan de ramingen over de Nederlandse economie van het Centraal Planbureau."

Ook aan de universiteit van Tilburg deden ze onderzoek naar de WK-kansen: