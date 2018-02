De kip is op: KFC sluit honderden filialen in Groot-Brittannië

De Amerikaanse fastfoodketen Kentucky Fried Chicken heeft honderden vestigingen in Groot-Brittannië tijdelijk gesloten. Door leveringsproblemen zitten de fastfoodrestaurants zonder kip. Daarom zijn nu 254 van de 900 KFC-filialen in Groot-Brittannië dicht.

KFC is voor de aanvoer van voorraad overgestapt op het bedrijf DHL. Maar die kreeg het niet voor elkaar om overal verse kip af te leveren, meldt KFC op zijn website.

The Colonel is working on it. pic.twitter.com/VvvnDLvlyq