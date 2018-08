Bouwvakker verwoest gloednieuwe huizen omdat hij niet betaald krijgt

Een boze bouwvakker heeft met een graafmachine vijf nieuwe huizen zwaar beschadigd. Dat gebeurde in het Britse Buntingford.

De man zou boos zijn geweest omdat hij nog geen geld had gekregen voor het werk dat hij aan de huizen had geleverd. Volgens Britse media bedraagt de schade bijna 3 miljoen euro.

Aardbeving of bom

De bouwvakker, een 30-jarige Roemeen, was volgens de media bij via een onderaannemer bij de bouwwerkzaamheden betrokken. Die had de man daar niet voor betaald.



Foto: E Herts Rural Police op Twitter

Een buurvrouw die de politie belde, zegt tegen de krant Metro: "Het zag eruit alsof er een aardbeving was geweest of een bom was ontploft. De man lachte en maakte foto's van de schade. Toen de politie hier kwam, vertelde hij dat hij niet betaald had gekregen en dat de reden was dat hij het had gedaan. Hij was heel rustig."

De man zit vast. Hij wordt beschuldigd van het opzettelijk aanrichten van schade. Vandaag werd bepaald dat hij voorlopig in de cel blijft. De eigenaren waren van plan op korte termijn in hun nieuwe huizen te trekken, maar of dat lukt is nu de vraag. Het is nog niet bekend of alle beschadigde huizen kunnen worden hersteld.



Foto: E Herts Rural Police op Twitter